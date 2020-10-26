Пользователи соцсетей привыкли к классическому Зайцу из советского мультфильма Фото: скриншот мультфильма «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» выбрала окончательный образ Зайца для новой версии мультфильма «Ну, погоди!». До этого мультипликаторы рассмотрели более 30 вариаций внешнего вида персонажа. В соцсетях активно обсуждаются образы главных героев в новой версии мультфильма — и многие пользователи выражают свое недовольство. Самые яркие заявления — в подборке URA.RU.

В новых сериях знаменитого мультфильма художники изменили форму ушей Зайца, убрали его длинные усы, добавили прическу. Героя вместо привычного костюма одели в футболку, длинные штаны и кеды. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев подчеркнул, что Заяц получился «очень милым, но не без присущих ему „хитринки“ и находчивости» — в противовес Волку, в образе которого больше ломаных и заостренных линий.

В соцсетях изменения во внешнем виде персонажей встретили негативно. Многие подчеркнули, что каноничные образы героев не стоило менять.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Нашлись и те, кому новые образы героев приглянулись. Пользователи подчеркнули, что гораздо важнее, чтобы качественным был сюжет мультфильма.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Многие обратили внимание на часы на руках Волка и Зайца. Пользователи шутят, что в мультфильме скрыта конкуренция крупных компаний.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Однако большинство пользователей обратили внимательное на сходство Зайца с персонажем мультфильма студии Disney «Звереполис». Некоторые буквально обвинили «Союзмультфильм» в плагиате.

Так выглядит персонаж из мультфильма «Зверополис» Фото: «ВКонтакте»

Фото: Twitter

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» Волк заговорит голосом шоумена Гарика Харламова, а Заяц — голосом актера Дмитрия Хрусталева. Премьера новых серий мультфильма намечена на зиму этого года.