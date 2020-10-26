Киностудия «Союзмультфильм» выбрала окончательный образ Зайца для новой версии мультфильма «Ну, погоди!». До этого мультипликаторы рассмотрели более 30 вариаций внешнего вида персонажа. В соцсетях активно обсуждаются образы главных героев в новой версии мультфильма — и многие пользователи выражают свое недовольство. Самые яркие заявления — в подборке URA.RU.
В новых сериях знаменитого мультфильма художники изменили форму ушей Зайца, убрали его длинные усы, добавили прическу. Героя вместо привычного костюма одели в футболку, длинные штаны и кеды. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев подчеркнул, что Заяц получился «очень милым, но не без присущих ему „хитринки“ и находчивости» — в противовес Волку, в образе которого больше ломаных и заостренных линий.
В соцсетях изменения во внешнем виде персонажей встретили негативно. Многие подчеркнули, что каноничные образы героев не стоило менять.
Нашлись и те, кому новые образы героев приглянулись. Пользователи подчеркнули, что гораздо важнее, чтобы качественным был сюжет мультфильма.
Многие обратили внимание на часы на руках Волка и Зайца. Пользователи шутят, что в мультфильме скрыта конкуренция крупных компаний.
Однако большинство пользователей обратили внимательное на сходство Зайца с персонажем мультфильма студии Disney «Звереполис». Некоторые буквально обвинили «Союзмультфильм» в плагиате.
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» Волк заговорит голосом шоумена Гарика Харламова, а Заяц — голосом актера Дмитрия Хрусталева. Премьера новых серий мультфильма намечена на зиму этого года.
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