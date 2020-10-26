Полковник запаса назвал условие перемирия в Карабахе

Для стран, нарушающих перемирие в Карабахе, необходимо ввести наказание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Для сохранения перемирия в Карабахе необходим контроль третьей стороны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

«Когда заявления о перемирии не подкреплены контролем с третьей стороны, которая бы на месте следила за выполнением соглашения о прекращении огня, бумаги, на которых было подписано данное соглашение, ничего не стоят», — сказал Мураховский. По его словам, это касается не только перемирия, о котором объявили в США, но и соглашений, заключенных в Москве. Он считает, что третья сторона должна быть в лице наблюдателей на линии фронта, также должны быть преференции и санкции для стран в случае нарушения договоренностей.

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня спустя несколько минут после нового перемирия. Армянская сторона опровергает данные заявления. Ранее на сайте американского Госдепартамента было публиковано заявление, что США способствовали ведению напряженных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта, передает RT.