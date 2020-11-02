В России работодатели начали экономить на сотрудниках в пандемию

Работодатели урезали траты на своих сотрудников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ряде российских компаний урезали компенсационные пакеты для своих сотрудников. Больше всего от этого пострадали работники, отправленные на удаленную работу. Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

«Сотрудникам на удаленке никаких дополнительных компенсаций больше не предоставляют 44% работодателей. 35% компаний так поступают в отношении тех сотрудников, которые и до пандемии работали удаленно, а тех, кто продолжает ходить на работу, — 25%», — пишет РБК.

Самой распространенной льготой остается обучение за счет работодателя. Если два года назад эту опцию предлагали 49% работодателей, то сейчас 33% компаний предоставляют ее тем, кто по-прежнему ходит на работу, 36% — работающим из дома постоянно, 15% — работающим дистанционно из-за COVID.

Значительно сократилось количество работодателей, которые оплачивают сотрудникам мобильную связь. Два года назад на это шло 42% компаний, сейчас — не более 28%. Также в два раза сократилось число работодателей, готовых оплачивать своим сотрудникам посещение спортивного клуба или бассейна: до 4%.

Меньше стало работодателей, готовых предоставлять полисы добровольного медицинского страхования. В 2016 году их было 24%, в 2018 году — 20%. В 2020 году сотрудников, которые ходят на работу, страхуют 14% компаний, тех, кто работает из дома из-за пандемии, — 11%, а тех, кто постоянно трудится дистанционно, — только 5%.

Ранее в Госдуме призвали законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками и перчатками, пишет «Национальная служба новостей». А мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы последовать примеру столицы и задуматься о переводе сотрудников на дистанционный режим работы.