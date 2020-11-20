В Сенегале произошла вспышке неизвестной болезни (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала. Об этом сообщили местные СМИ, отметив, что очаг расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, находящиеся недалеко от столицы страны Дакара.

«За эти 24 часа было зарегистрировано более ста случаев заболевания. Стадион Галанду Диуф в настоящее время служит местом приема этих больных, которые прибывают в другие населенные пункты страны», — пишет издание Dacar Actu.

У зараженных, как отмечается, наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев, которые сопровождаются зудом. Причина болезни неизвестна, но, как предполагается, ее источник находится в открытом море, поскольку заболевшими оказались только рыбаки. Мэр Рюфинска проводит срочное совещание, однако, по словам одного из местных жителей, о загадочной болезни люди стали говорить больше 10 дней назад. Никакой реакции со стороны властей за это время не было.