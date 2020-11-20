20 ноября 2020

Назван способ узнать хозяина номера телефона через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Узнать хозяина номера телефона можно при помощи соцсетей и мессенджеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мессенджеры и социальные сети могут помочь узнать владельца номера телефона. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

«Найти сведения о пользователе могут помочь и мессенджеры, а также страницы в соцсетях. Это возможно благодаря поиску по номеру телефона. Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу», — приводит агентство «Прайм» слова Куканова.

Если информация в соцсетях не скрыта от посторонних, мошенники могут использовать в своих целях все полученные сведения. К таким стоит отнести имя, фамилия, место жительства, дата рождения, место работы или учебы, имена друзей и родственников, часто посещаемые места, а также интересы и предпочтения. Чтобы этого избежать, специалисты советуют использовать разные номера для критически важных и менее важных аккаунтов, а для спам-ссылок и продажи товаров на онлайн-площадках следует завести виртуальный номер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...