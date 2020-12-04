В Москве продлили дистанционное обучение для школьников

Московским школьникам продлили дистанционное обучение до конца года. Это коснется ребят из 6-11 классов, сказано в указе мэра города Сергея Собянина.
«Дети в полтора раза чаще, чем взрослые, становятся источниками заражения своих близких, с которыми живут вместе», — цитирует «Интерфакс» заммэра Анастасию Ракову. Благодаря дистанту инфекции удалось избежать более чем 23 тысячам детей, подчеркивает она.
При этом из-за детей могут заболевать не только родители, но и учителя. Благодаря дистанционному обучению количество зараженных в столице сейчас на 10% меньше, чем могло быть. Статистически школьники могли бы заразить еще порядка 4 тысяч человек.
При этом в младших классах число зараженных учителей почти вдвое выше, подчеркнула Ракова. За две недели в больницы попали более 770 педагогов.
Также до следующего года на дистанте останутся студенты московских вузов, уточняет агентство Nation news. Кроме того, властям пришлось продлить ограничения по коронавирусу в Подмосковье, напоминает телеканал 360. Дистанционное обучение коснулось и школьников из Тюмени. Они также останутся на удаленке до конца года.
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