В Москве продлили дистанционное обучение для школьников

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Московские школьники проведут на дистанционном обучении еще около месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московским школьникам продлили дистанционное обучение до конца года. Это коснется ребят из 6-11 классов, сказано в указе мэра города Сергея Собянина.

«Дети в полтора раза чаще, чем взрослые, становятся источниками заражения своих близких, с которыми живут вместе», — цитирует «Интерфакс» заммэра Анастасию Ракову. Благодаря дистанту инфекции удалось избежать более чем 23 тысячам детей, подчеркивает она.

При этом из-за детей могут заболевать не только родители, но и учителя. Благодаря дистанционному обучению количество зараженных в столице сейчас на 10% меньше, чем могло быть. Статистически школьники могли бы заразить еще порядка 4 тысяч человек.

При этом в младших классах число зараженных учителей почти вдвое выше, подчеркнула Ракова. За две недели в больницы попали более 770 педагогов.

Также до следующего года на дистанте останутся студенты московских вузов, уточняет агентство Nation news. Кроме того, властям пришлось продлить ограничения по коронавирусу в Подмосковье, напоминает телеканал 360. Дистанционное обучение коснулось и школьников из Тюмени. Они также останутся на удаленке до конца года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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