Сатановский сравнил Евросоюз с импотентом из-за санкций

Евросоюз, который планирует ввести санкции против Турции, не обладает никакими инструментами, которые могли бы повлиять на Анкару, считает политолог, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Он сравнил ЕС с импотентом.
«У Евросоюза нет никаких инструментов ни на что вообще. Эта структура сродни НАТО: ни на что не способна. Импотент не против выполнить супружеский долг — ему нечем», — приводит слова Сатановского «
Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер считает, что ограничения, которые хотят ввести против Турции, могут привести к более серьезным последствиям. «Ввести более серьезные санкции против Турции Евросоюз может, но пока не хочет. Если Франции удастся в Евросоюзе продавить свою позицию по Турции, то и санкций станет больше и отношения будут хуже», — рассказал Брутер URA.RU.
Он отметил, что сейчас в ЕС преобладает точка зрения, что с Турцией не нужно портить отношения. В случае ухудшения отношений Евросоюз введет экономические санкции, ограничивающие торговлю, сказал политолог. «Германия считает, что санкции подрывают стратегическое партнерство между союзом и Анкарой, и если его нарушить, то обратного пути уже не будет, что приведет к увеличению агрессии со стороны Турции», — подчеркнул Брутер.
Лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Турции. Ограничения введут из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. К марту 2021 года будут предложены новые варианты расширения санкций.
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