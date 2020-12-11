Сатановский сравнил Евросоюз с импотентом из-за санкций

Евгений Сатановский считает, что санкции ЕС не повлияют на Турцию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Евросоюз, который планирует ввести санкции против Турции, не обладает никакими инструментами, которые могли бы повлиять на Анкару, считает политолог, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Он сравнил ЕС с импотентом.

«У Евросоюза нет никаких инструментов ни на что вообще. Эта структура сродни НАТО: ни на что не способна. Импотент не против выполнить супружеский долг — ему нечем», — приводит слова Сатановского « Федеральное агентство новостей ». Он также назвал санкции ЕС бессмысленными, так как президент Турции Реджеп Эрдоган не обратит на них внимания.

Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер считает, что ограничения, которые хотят ввести против Турции, могут привести к более серьезным последствиям. «Ввести более серьезные санкции против Турции Евросоюз может, но пока не хочет. Если Франции удастся в Евросоюзе продавить свою позицию по Турции, то и санкций станет больше и отношения будут хуже», — рассказал Брутер URA.RU.

Он отметил, что сейчас в ЕС преобладает точка зрения, что с Турцией не нужно портить отношения. В случае ухудшения отношений Евросоюз введет экономические санкции, ограничивающие торговлю, сказал политолог. «Германия считает, что санкции подрывают стратегическое партнерство между союзом и Анкарой, и если его нарушить, то обратного пути уже не будет, что приведет к увеличению агрессии со стороны Турции», — подчеркнул Брутер.

Лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Турции. Ограничения введут из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. К марту 2021 года будут предложены новые варианты расширения санкций.