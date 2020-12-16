Ассоциация туризма: Новый год за границей опасен для россиян

Россияне, планирующие поездку в курортные страны на новогодние праздники, рискуют не только заразиться коронавирусом, но и провести весь отдых в номере отеля или обсерваторе. Таким мнением с URA.RU поделились президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и врач-иммунолог Александр Чепурнов.
«Имеющийся ассортимент доступных для россиян стран невелик. Турция — буйство пандемии и не сезон. Европы и Юго-Восточной Азии нет как таковой. Сейшельские и Мальдивские острова исключительны по своей стоимости и продукта как такового мало. Остаются ОАЭ и Занзибар с Кубой. Но риски мы понимаем — это огромные расстояния и риски оказаться в обсерваторе», — рассказал Мальцев.
Представитель туристической отрасли отметил, что во всех курортных странах в настоящий момент стремительно меняется эпидемиологическая ситуация. Поэтому россияне рискуют не только оказаться в обсерваторе, но и провести весь отпуск, не выходя из отеля.
Другой собеседник агентства Александр Чепурнов не исключил, что в отпуске, в особенности на курортах, притупленное чувство ответственности повышает риски заражения коронавирусной инфекцией. «Безусловно, чем больше контактов близких, тем больше шансов заразиться коронавирусом», — подчеркнул врач.
Чепурнов добавил, что повышенные риски заражения коронавирусом на курортах не сыграют существенной роли в эпидемиологической ситуации в России. Он привел в пример летний период, когда многие россияне также отправлялись на отдых, в том числе в другие страны, но к всплеску инфекции это не привело. «Я это объясняю той самой спячкой, в которые всегда впадают вирусы летом. Осенью, как вирусолог, я постоянно сталкиваюсь с ростом вирусов, но летом для них специальные условия», — добавил он.
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