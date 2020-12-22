Олег Дерипаска призвал правительство РФ обеспечить граждан ростом достатка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне новостей о выявлении нового штамма коронавируса и повторного закрытия границ в Европе нефтяной рынок ждет неопределенность в течение ближайшего полугодия. По данным аналитиков, цены будут расти на положительных новостях о применении вакцин и падать на информации о новых ограничениях. Сейчас марка Brent стоит 50,77 долларов за баррель (-0,27%), WTI — 47,8 доллара за бочку (-0,35%).

Рубль продолжает падать по отношению к мировым валютам. На момент закрытия Московской биржи, доллар остановился на отметке в 74,8 рубля (+1,45). Евро подорожал до 91,53 (+1,71). Последний раз он поднимался выше 90 рублей в начале декабря. Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук не исключил, что американская валюта может подорожать за неделю еще на несколько рублей из-за ожидания нового пакета санкций от избранного президента США Джо Байдена.

События в России

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о регулировании цен на социально значимые продукты. Пока его не примут, правительство может вмешиваться в ситуацию только в случае роста на 30%.

Цены на подсолнечное масло в России за неделю снизились сразу на 4 075 рублей (до 35 250 рублей) за тонну. Это произошло из-за решения властей ввести пошлины в размере 30%.

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что уходящий, 2020 год принес людям только пандемию, войны, экологические катастрофы, общественные беспорядки и полную экономическую стагнацию. Предприниматель призвал власти РФ выполнить условия договора с россиянами, поддержавшими поправки в Конституцию, а именно стабильность, рост достатка, повышение уровня благосостояния.

Глава Министерства обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу предложил фонд денежного довольствия для военных, чтобы не допустить снижения зарплат. По его словам в текущем году заработные платы были проиндексированы на 3%.

По данным Счетной палаты, майские указы президента РФ от 2012 года, обеспечили опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе. При этом их реализация сопровождалась сокращением штата и привела к росту нагрузки.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. Также по его поручению будет проработан вопрос снижения платы при переходе вузов на онлайн-обучение.

События в мире

Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, в отношении которых планируется ввести санкции. В списке — компании авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения, а также гражданского и оборонно-промышленного комплекса, научных центров.

Палата представителей США проголосовала в понедельник за новый пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса. Пакет помощи включает выплаты по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также выделение средств на поддержку бизнеса, авиационной индустрии и образования.

Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на один млрд долларов в 2020—2021 годах. Россия предоставит деньги несколькими траншами.

Прогнозы и мнения экспертов

По данным социологического опроса «Социальное самочувствие россиян», который провел НИУ ВШЭ, на фоне пандемии коронавируса больше всего россияне боятся потерять работу, зарплату и пенсию. В исследовании участвовали шесть тысяч граждан из 173 населенных пунктов страны от 15 до 72 лет.

Экономист Константин Селянин считает, что для существенного увеличения пенсий россиян государству следует изменить систему расчета пенсионных выплат согласно методике Международной организации труда, когда выплаты должны составлять не менее 50% от средней зарплаты. Его коллега Сергей Жаворонков считает, что для увеличения пенсионного бюджета нужно сократить военные расходы.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Она назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы.

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководителя Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадима Ковригина, основной риск резкого ускорения инфляции в России это ужесточение санкционной войны. Ослабить инфляционное давление можно с помощью повышения ключевой ставки, отметил эксперт.

В будущем году цены на мобильную связь и домашний интернет могут вырасти на 10-15%. По данным аналитиков, одной из причин роста может стать падение доходов операторов от роуминга.