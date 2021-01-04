Ученые нашли способ распознать коронавирус за 10 секунд

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Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, тест на ковид
С помощью нового прибора врачи смогут быстрее выявлять коронавирус у человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С помощью прибора Diagnovir, разработанного турецкими учеными, можно выявить заражение коронавирусом за 10 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе Билкентского университета (Турция).

«Прибором Diagnovir можно обнаружить вирус, вызывающий заражение COVID-19, в течение максимум 10 секунд», — передает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников пресс-службы. Отмечается, что прибор исследует слизистую оболочку ротовой полости, чтобы выявить COVID-19. Diagnovir показывает заражение пациента с помощью светового сигнала. Эффективность прибора составляет 99%.

Ранее специалисты Массачусетской больницы общего профиля сообщали, что активнее всего коронавирус размножается в носовых проходах, поэтому пробу для теста стоит брать оттуда. На конец 2020 года в России было проведено почти 90 млн тестов на коронавирус, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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