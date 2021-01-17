В ГИБДД поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов

В России могут изменить ПДД для мотоциклистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут изменить правила дорожного движения для мотоциклистов. А частности, предлагается разрешить парковку на тротуарах и ввести дополнительную стоп-линию. Соответствующую идею поддержала Госавтоинспекция.

С инициативой об корректировке ПДД для водителей байков выступил ранее зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Парламентарий отметил, что изменения необходимы для повышения безопасности мотоциклистов на дорогах.

В ГИБДД ответили, что вопрос применения горизонтальной дорожной разметки, обозначающей дополнительную стоп-линию для размещения мотоциклистов, неоднократно раньше обсуждался в ведомстве. Однако идею пока не реализовали, передает «Парламентская газета». Что касается предложений по созданию парковочных мест для байков, в том числе и на тротуарах, в ГИБДД отметили, что это прерогатива собственников автомобильных дорог. В Госавтоинспекции также согласились с необходимостью пересмотреть требования к дорожным ограждениям в целях снижения вероятности получения травм мотоциклистом и поддержали предложение изменить состав краски, которой наносится дорожная разметка. Это нужно для улучшения коэффициента сцепления шин мотоцикла и разметки.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах для мотоциклистов за то, что они лавируют между рядами машин. Депутат Светлана Бессараб предложила штрафовать на три тысячи рублей за параллельную езду и до 15 тысяч рублей за лавирование между рядами. По мнению координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, этот документ может уничтожить мотодвижение в стране, передает телеканал 360.