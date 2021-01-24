CNN: Путин станет для Байдена головной болью размером с Россию

Администрации президента США Джо Байдена придется иметь дело с Владимиром Путиным при решении внешнеполитических вопросов. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По словам журналиста, российский лидер будет также решать вопрос о предлагаемом возобновлении ядерного соглашения 2015 года с Ираном. Россия — участник сделки, от которой Трамп отказался в 2018 году, говорится в статье. «Даже некоторые из наиболее открытых американских критиков Путина, например, Майкл Макфол (Michael McFaul), бывший посол США в России, признают, что США должны выборочно задействовать Россию в решении насущных глобальных проблем, таких как противодействие пандемии и изменениям климата», — пишет ИноСМИ.
Кроме того, Вашингтону нужно сотрудничать с Россией в вопросах контроля над вооружением. И один из первых вопросов, который предстоит решить команде Байдена — это окончание 5 февраля срока действия Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-III), последнего документа, ограничивающего ядерные арсеналы США и России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki) рассказала журналистам в четверг, что новая администрация готова сотрудничать с Россией над продлением договора.
20 января Джо Байден стал 46 президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне. Ранее политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор заявлял, что если Байден станет президентом США, он может продлить ДСНВ с Россией.
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