01 февраля 2021

В Италии жителям города официально запретили болеть коронавирусом

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, капельница, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В Италии столкнулись с серьезной кадровой проблемой среди медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр итальянского города Онифери на Сардинии Стефания Пирас издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться и болеть коронавирусом. На такой шаг мэр пошла из-за того, что в коммуне нет врача.

«Пирас, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться COVID-19», — пишет итальянское издание AGI. Мэр Онифери направила копию распоряжения префекту города Нуоро, административного центра провинции, в областное управление здравоохранения, а также асессору по вопросам здравоохранения в областном правительстве Сардинии, уточняет «Парламентская газета».

В Италии за последние сутки было выявлено 7 925 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 560 957 человек, 88 тысяч погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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