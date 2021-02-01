В Италии жителям города официально запретили болеть коронавирусом

В Италии столкнулись с серьезной кадровой проблемой среди медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр итальянского города Онифери на Сардинии Стефания Пирас издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться и болеть коронавирусом. На такой шаг мэр пошла из-за того, что в коммуне нет врача.

«Пирас, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться COVID-19», — пишет итальянское издание AGI. Мэр Онифери направила копию распоряжения префекту города Нуоро, административного центра провинции, в областное управление здравоохранения, а также асессору по вопросам здравоохранения в областном правительстве Сардинии, уточняет «Парламентская газета».

В Италии за последние сутки было выявлено 7 925 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 560 957 человек, 88 тысяч погибли.