Нидерландский боец Алистар Оверим оказался в больнице после поражения от своего соперника на турнире UFC Fight Night 184 Александра Волкова. При этом российский спортсмен находится в той же палате с травмой ноги.
Поединок Волкова и Оверима прошел в ночь на воскресенье в американском Лас-Вегасе. Россиянин нокаутировал оппонента во втором раунде. Нидерландца отвезли с травмами в больницу. Но во время боя Волков получил травму ноги и тоже был госпитализирован. «Оверим лежит на соседней койке. Сейчас тоже проходит диагностику», — сообщил ТАСС тренер Волкова Тарас Кияшко.
Победа во втором раунде техническим нокаутом стала для Волкова 33-й при восьми поражениях в ММА. После боя 32-летний боец заявил о желании принять участие в поединке за титул чемпиона организации в тяжелом весе, уточняет RT.
Одним из популярных боев UFC в 2021 году стал поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. Макгрегор был отправлен в нокаут во втором раунде.
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