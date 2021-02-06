06 февраля 2021

Бойцы UFC Волков и Оверим попали в больницу после турнира. «Лежат на соседних койках»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, сетка, перчатка, смешанные единоборства, мма
Россиянин Александр Волков отправил в нокаут Алистара Оверима из Нидерландов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нидерландский боец Алистар Оверим оказался в больнице после поражения от своего соперника на турнире UFC Fight Night 184 Александра Волкова. При этом российский спортсмен находится в той же палате с травмой ноги.

Поединок Волкова и Оверима прошел в ночь на воскресенье в американском Лас-Вегасе. Россиянин нокаутировал оппонента во втором раунде. Нидерландца отвезли с травмами в больницу. Но во время боя Волков получил травму ноги и тоже был госпитализирован. «Оверим лежит на соседней койке. Сейчас тоже проходит диагностику», — сообщил ТАСС тренер Волкова Тарас Кияшко.

Победа во втором раунде техническим нокаутом стала для Волкова 33-й при восьми поражениях в ММА. После боя 32-летний боец заявил о желании принять участие в поединке за титул чемпиона организации в тяжелом весе, уточняет RT.

Одним из популярных боев UFC в 2021 году стал поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. Макгрегор был отправлен в нокаут во втором раунде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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