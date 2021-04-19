Депутат Госдумы сделал заявление о будущем Рашкина в КПРФ

Судьбу Валерия Рашкина решат на съезде партии КПРФ. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы, член фракции КПРФ Юрий Афонин.
«Все вопросы, связанные с формированием руководящих органов, решаются на съездах. Делегаты съезжаются со всей России, именно они будут принимать кадровые решения: формировать кадровый состав центрального комитета, кандидатов в члены ЦК. Рашкин, согласно решению московского городского комитета конференции, рекомендован в состав ЦК. Все кадровые предложения будут рассмотрены. В соответствии с законом будет обсуждение и тайное голосование. По всему руководящему составу рекомендации есть. Мы, как правило, учитываем позицию местных организаций, которые знают своих товарищей, но решает съезд», — рассказал он.
Таким образом, Юрий Афонин не стал ни подтверждать, ни отрицать информацию о том, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина могут понизить в одной из партийных должностей по причине его симпатии к оппозиционеру Алексею Навальному. Из-за этого в партии зимой 2021 года произошел раскол.
На мероприятии, которое состоится 24 апреля, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отчитается об итогах за четыре года. Помимо этого, будет избран новый состав ЦК, его президиум и председатель. На втором этапе обсудят участие партии в выборах депутатов Госдумы.
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