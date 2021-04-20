В России могут начать штрафовать за отказ в приеме документов в электронном виде. Данная инициатива обсуждается в Совете Федерации.
«По мнению парламентариев, введение штрафов ускорит отказ от лишних бюрократических проволочек», — сообщает «Пятый канал». Реализация инициативы помогла бы избавиться от лишних бюрократических проволочек.
По итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики было принято решение рекомендовать отказаться от обязанности граждан предоставлять оригиналы документов для получения государственной услуги в электронном виде. Некоторые виды услуг, включая
Подписывайтесь на URA.RU в