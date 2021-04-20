В России планируют ввести новые штрафы. Видео

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Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень , документ, паспорт рф
Отказ от приема оригиналов документов ускорит получение справок Фото:

В России могут начать штрафовать за отказ в приеме документов в электронном виде. Данная инициатива обсуждается в Совете Федерации.

«По мнению парламентариев, введение штрафов ускорит отказ от лишних бюрократических проволочек», — сообщает «Пятый канал». Реализация инициативы помогла бы избавиться от лишних бюрократических проволочек.

По итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики было принято решение рекомендовать отказаться от обязанности граждан предоставлять оригиналы документов для получения государственной услуги в электронном виде. Некоторые виды услуг, включая получение ИНН, можно получить без посещения специализированных учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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