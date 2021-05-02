02 мая 2021

В ЛДПР предложили освободить муниципалитеты от ряда штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жанры. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий деятельность муниципалитетов. Фото:

Органы местного самоуправления планируется освободить от уплаты штрафов за неисполнение обязательств. Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР.

Муниципальные администрации подпадают под определение юридических лиц и должны подчиняться требованиям федерального закона № 442 «О внесении изменений в КоАП» согласно которому невыполнение юр.лицом обязательств наказывается штрафами 1-3 млн рублей.

«Органы местного самоуправления очень недовольны этими штрафами. Мотивировать их просто — дать побольше денег на исполнение полномочий. У нас хроническое недофинансирование муниципалитетов, огромное количество проблем, связанных, например, с водоснабжением, отоплением и канализацией», — цитируют «Известия» одного из авторов законопроекта, сенатора Сергея Леонова.

.Леонов уже поднимал эту проблему в Совфеде. В феврале он приводил в пример Смоленскую область где муниципальные чиновники должны заплатить штрафов на два млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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