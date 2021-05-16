Онколог рассказал об опасности развития рака у пожилых людей

Ученые выяснили, что пожилые люди больше других рискуют заболеть раком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вероятность появления рака серьезно увеличивается у пожилых людей каждые пять лет. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Вероятность пациентов старшего возраста заболеть раком увеличивается каждые пять лет примерно на 10%», — сказал Каприн в эфире телеканала «Россия 1». Однако он подчеркнул, что современные медицинские технологии позволяют эффективно бороться с заболеванием.

Каприн рассказал, что у россиян могут чаще появляться онкологические заболевания из-за редких походов к врачу. Специалист посоветовал чаще проходить диспансеризацию.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что рак может появиться из-за неправильного питания, передает RT. Врачи считают, что наиболее опасным продуктом является газировка, сообщает « Царьград ». Ученые, в свою очередь, недавно выяснили, что некоторые опасные заболевания можно лечить с помощью света.