Онколог рассказал об опасности развития рака у пожилых людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, пробирки, анализы, анализ, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус, взятие проб
Ученые выяснили, что пожилые люди больше других рискуют заболеть раком Фото:

Вероятность появления рака серьезно увеличивается у пожилых людей каждые пять лет. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Вероятность пациентов старшего возраста заболеть раком увеличивается каждые пять лет примерно на 10%», — сказал Каприн в эфире телеканала «Россия 1». Однако он подчеркнул, что современные медицинские технологии позволяют эффективно бороться с заболеванием.

Каприн рассказал, что у россиян могут чаще появляться онкологические заболевания из-за редких походов к врачу. Специалист посоветовал чаще проходить диспансеризацию.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что рак может появиться из-за неправильного питания, передает RT. Врачи считают, что наиболее опасным продуктом является газировка, сообщает «Царьград». Ученые, в свою очередь, недавно выяснили, что некоторые опасные заболевания можно лечить с помощью света.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...