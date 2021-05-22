Ягудин рассказал о жестокости в российском спорте

Фигурист считает, что к российским спортсменам нужен особый подход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В спорте нужны жесткий подход и требовательный тренер. Но спортсмен должен отличать требовательность от жестокости. Об этом заявил четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин, рассуждая о жестокости и абьюзе в большом спорте.

«Сам я никогда с абьюзом (психологическое насилие — прим. ред.) не встречался в фигурном катании. Есть более требовательные тренеры и менее требовательные, это да… И есть оправданная жесткость, а есть жестокость. <…> В спорте нужен жесткий подход, чтобы была дисциплина и была работа», — отметил Ягудин в интервью «Ридусу». Беседа со знаменитым фигуристом проходила на съемках мини-сериала о фигурном катании «Последний Аксель», где поднимается тема абьюза и домашнего насилия.

Спортсмен отметил, что видел факты настоящего насилия в спорте только в роликах в Сети. По его мнению, тему абьюза и насилия нужно обсуждать очень аккуратно: чтобы, во-первых, не делать абьюзера или преступника героем, а во-вторых, не нарушать права жертв насилия.

Ранее олимпийский чемпион осудил «Первый канал». Его не устроило распространение ложной информации о себе.

Ягудин, которому сейчас 41 год, является заслуженным мастером спорта России. Он олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), обладатель многих других наград. Имя Ягудина увековечено в зале славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.