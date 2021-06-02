Челябинский экс-чиновник ушел с поста вице-губернатора Сахалина

Тучи над Дмитрием Федечкиным продолжают сгущаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель губернатора Сахалинской области, уроженец Челябинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку по собственному желанию. Свой уход с поста вице-губернатора Федечкин подтвердил URA.RU. Это связано с информацией, появившейся в пресс по поводу проверки силовиками холдинга, где он работал

«Я написал заявление сам, губернатор (Валерий Лимаренко — прим. URA.RU) его подписал, — сообщил URA.RU инсайдер. — Решение о том где буду работать, приму позднее. Ухожу в отставку, чтобы не создавать негативный фон».

«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку предприятия, где я в 2020 году работал руководителем. Обвинение мне не предъявлено, — цитирует Федечкина „АСТВ.ру“. — Я считаю себя не виновным, но в случае необходимости буду защищать свое честное имя. Мне не стыдно перед жителями Сахалина за свою работу. Вместе с тем не хочу, чтобы ситуация вокруг меня повлияла на благополучие региона».

О следственных действиях, проходящих в издательском доме «Губернские ведомости» информационного холдинга правительства Сахалинской области, стало известно 26 мая. ФСБ и СКР проявили интерес к замдиректору холдинга Владимиру Чудаеву, который в это время находился в отпуске в Челябинске.

Уроженец Миасса Федечкин в 2010 году возглавил Управление по делам печати и массовой коммуникации челябинского правительства. Затем он работал в аппарате свердловского губернатора, потом в Минсельхозе РФ, в 2015 году вернулся в Челябинск на пост пресс-секретаря губернатора. После смены власти в регионе в 2017 год работал в коммерческих структурах. Далее переехал на Сахалин, где работал в медиаструктурах и «дорос» до вице-губернатора Сахалинской области.