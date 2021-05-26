В Гидрометцентре пообещали россиянам резкое похолодание

Температура воздуха будет ниже нормы в нескольких регионах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центральной части России, на юге и в Поволжье ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Погода будет меняться. Конец мая, самые последние дни, будут прохладными — температура ниже нормы будет на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что начиная с субботы в центр европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы, прямо с севера», — цитирует эксперта ТАСС.

Он отметил, что температура в Москве понизится до +15 градусов тепла, а ночью будет +3,+7 градусов. По словам Вильфанда, похолодание затронет и юг России. Температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. В Казани, Перми, Нижнем Новгороде температура будет на 4 градуса ниже нормы.

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом. Климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса.