26 мая 2021

В Гидрометцентре пообещали россиянам резкое похолодание

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Температура воздуха будет ниже нормы в нескольких регионах Фото:

В центральной части России, на юге и в Поволжье ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Погода будет меняться. Конец мая, самые последние дни, будут прохладными — температура ниже нормы будет на 3-4 градуса. Начало июня тоже не предполагается очень теплым. Это связано с тем, что начиная с субботы в центр европейской России будут перемешаться холодные воздушные массы, прямо с севера», — цитирует эксперта ТАСС.

Он отметил, что температура в Москве понизится до +15 градусов тепла, а ночью будет +3,+7 градусов. По словам Вильфанда, похолодание затронет и юг России. Температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. В Казани, Перми, Нижнем Новгороде температура будет на 4 градуса ниже нормы.

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом. Климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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