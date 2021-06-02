Совфед одобрил закон о бесплатной газификации в РФ

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Газ бесплатно подведут к участкам россиян Фото:

Совет Федерации одобрил закон о бесплатном подключении газа к границам участка россиян. Данное решение было принято сенаторами на заседании в среду, трансляция которого велась на сайте Совфеда.

Данный закон направлен на реализацию «дорожной карты» по повышению уровня газификации страны. Он позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.

Этим займется «Газпром», а там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации. Роста тарифов выше инфляции обещают не допустить, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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