Пользователи социальных сетей не поддержали предложение Центробанка разрешить детям торговать на бирже. Они считают, что это занятие пристрастит их к азартным играм и заставит воровать деньги у взрослых.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что дети опережают старших с точки зрения цифровизации и вполне уже могут освоить базовые навыки инвестиций, передает агентство Nation News. По его мнению, подростки к 12 годам уже имеют достаточные знания по математике, поэтому это нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. В соцсетях высказывание Швецова не одобрили.
На сегодняшний день открыть брокерский счет и совершать сделки на бирже можно с 14 лет. Для этого подростку понадобиться письменное разрешение родителей или опекуна.
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