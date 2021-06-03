В соцсетях раскритиковали идею ЦБ разрешить детям торги на бирже. «Вовлекать в азартные игры?»

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В социальных сетях не понимают, как дети смогут инвестировать без паспорта Фото:

Пользователи социальных сетей не поддержали предложение Центробанка разрешить детям торговать на бирже. Они считают, что это занятие пристрастит их к азартным играм и заставит воровать деньги у взрослых.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что дети опережают старших с точки зрения цифровизации и вполне уже могут освоить базовые навыки инвестиций, передает агентство Nation News. По его мнению, подростки к 12 годам уже имеют достаточные знания по математике, поэтому это нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. В соцсетях высказывание Швецова не одобрили.

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На сегодняшний день открыть брокерский счет и совершать сделки на бирже можно с 14 лет. Для этого подростку понадобиться письменное разрешение родителей или опекуна.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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