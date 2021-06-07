Рогозин: от чего готова отказаться Россия ради снятия санкций

Глава Роскосмоса заявил, что для продолжение участия в проекте МКС с России нужно снять санкции Фото: пресс-служба Роскосмоса

Участие России в проекте МКС после 2025 года возможно. Однако для этого потребуется снятие санкций против российских космических предприятий. Об этом сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Если санкции будут сняты, России не потребуется собственная космическая станция.

«Если санкции в отношении „Прогресса“ и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет зона ответственности американских партнеров», — цитирует «Интерфакс» Рогозина. Он подчеркнул, что странам нужно работать вместе и отменять санкции, иначе Россия начнет создание своей собственной станции. Первый этап ее строительства пройдет в 2025—2030 годах, второй — в 2030—2035 годах.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией по Международной космической станции. Он отметил, что с нетерпением ждет возможности обсудить этот вопрос с российской стороной, передает телеканал 360. Рогозин тогда поддержал эту идею, а также говорил о совместном плане с США по развитию российского сегмента станций до 2030 года, пишет «Ридус».