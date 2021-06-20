20 июня 2021

Пашинян поблагодарил Путина за поддержку Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Ереван и дорога до Гориса. Армения
Пашинян поблагодарил Путина за поддержку Армении Фото:

И.о. премьера Армении Никол Пашинян обратился со словами благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Трансляция выступления политика велась в Facebook.

«Я благодарю Российскую Федерацию — президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина — за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу», — сказал Пашинян. Также и. о. премьер-министра выразил благодарность США, Франции, ЕС, Ирану и Грузии, а также странам ОДКБ и ЕАЭС.

20 июня в Армении состоялись внеочередные выборы в парламент. В них приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Партия Пашиняна лидирует на выборах. После подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков партия «Гражданский договор» Пашиняна набирает 58%, передает RT. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 22%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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