Пашинян поблагодарил Путина за поддержку Армении

И.о. премьера Армении Никол Пашинян обратился со словами благодарности в адрес президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Трансляция выступления политика велась в Facebook.
«Я благодарю Российскую Федерацию — президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина — за поддержку, оказанную за это время Армении и армянскому народу», — сказал Пашинян. Также и. о. премьер-министра выразил благодарность США, Франции, ЕС, Ирану и Грузии, а также странам ОДКБ и ЕАЭС.
20 июня в Армении состоялись внеочередные выборы в парламент. В них приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Партия Пашиняна лидирует на выборах. После подсчета голосов с 80 из 2008 избирательных участков партия «Гражданский договор» Пашиняна набирает 58%, передает RT. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 22%.
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