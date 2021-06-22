Неадекватный пассажир задержал рейс S7 в Новый Уренгой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, S7, с7
Командир воздушного судна вернул лайнер к месту стоянки и вызвал полицию Фото:

Лайнеру авиакомпании S7, выполнявшему рейс по маршруту «Новосибирск — Новый Уренгой», пришлось задержать вылет из-за неадекватного пассажира, сообщила пресс-служба УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу на сайте ведомства. Мужчина, по сообщениям экипажа, нецензурно ругался в адрес пассажиров и экипажа.

По данным полиции, командир воздушного судна, уже выруливавшего на взлет, принял решение вернуться к месту стоянки. «Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 40-летнего жителя Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправное поведение, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками», — говорится в сообщении, которое сопровождает видео задержания и допроса дебошира.

Сам мужчина на записи утверждает, что перед посадкой на рейс не употреблял ничего, кроме пива. При этом он странным образом держал перед собой руки и опускать их категорически отказывался. Очевидцы поясняют, что пассажир «был нормальным, когда зашел, а потом его переклинило — ругался матерился, отказывался пристегиваться, швырялся».

Неадекватному пассажиру было отказано в перелете, в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «мелкое хулиганство» и «невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна». Дебоширу грозит штраф до 5 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...