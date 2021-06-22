Командир воздушного судна вернул лайнер к месту стоянки и вызвал полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лайнеру авиакомпании S7, выполнявшему рейс по маршруту «Новосибирск — Новый Уренгой», пришлось задержать вылет из-за неадекватного пассажира, сообщила пресс-служба УМВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу на сайте ведомства. Мужчина, по сообщениям экипажа, нецензурно ругался в адрес пассажиров и экипажа.

По данным полиции, командир воздушного судна, уже выруливавшего на взлет, принял решение вернуться к месту стоянки. «Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 40-летнего жителя Красноярского края, который не выполнял неоднократные требования экипажа и командира воздушного судна прекратить противоправное поведение, а продолжал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивать руками», — говорится в сообщении, которое сопровождает видео задержания и допроса дебошира.

Сам мужчина на записи утверждает, что перед посадкой на рейс не употреблял ничего, кроме пива. При этом он странным образом держал перед собой руки и опускать их категорически отказывался. Очевидцы поясняют, что пассажир «был нормальным, когда зашел, а потом его переклинило — ругался матерился, отказывался пристегиваться, швырялся».

Неадекватному пассажиру было отказано в перелете, в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «мелкое хулиганство» и «невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна». Дебоширу грозит штраф до 5 000 рублей или административный арест до 15 суток.