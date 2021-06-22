22 июня 2021

Россиян предупредили о подорожании книг в два раза

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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, книжные полки, фондохранилище, эрмитаж урал
В России вырастут цены на бумажные книги Фото:

Печатные книги в России в ближайшие пять лет вырастут в цене вдвое, при этом электронные издания, скорее всего, останутся в той же ценовой категории. Об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС).

Подорожание книг связано с развитием интернет-технологий, а также с ценами на офсетную бумагу и картон. «По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги — 39%», — рассказал «Известиям» президент РКС Сергей Степашин. Дальнейшее увеличение цен приведет к тому, что бумажная книга в 2021 году подорожает на 10%, а к 2025 году ее стоимость вырастит вдвое.

Ранее эксперты из ВЦИОМ провели исследование и выяснили, как часто жители России берут в руки книги. Установлено, что около 44% опрошенных за последние полгода прочитали от одного до пяти произведений. При этом о своем нежелании читать заявили 55% респондентов из Москвы и Петербурга, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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