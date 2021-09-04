Ополченцы Панджшера опровергли захват офиса губернатора талибами

Талибы входили сегодня в провинцию, но тактический расчет сопротивления был в том, что они попадут в ловушку, сообщил источник gazeta.ru

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Силы национального сопротивления в афганской провинции Панджшер опровергли распространенные ранее данные о том, что террористическая организация «Талибан» (запрещена в РФ) захватила офис губернатора Панджшера и четыре района в этом регионе. Об этом сообщил источник, близкий к ополченцам.

«Талибы входили сегодня в провинцию, но тактический расчет сопротивления был в том, что они попадут в ловушку <…> У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан» захватили район Аннаба в провинции Панджшер (Афганистан). Боевые действия были в районе здания дворца губернатора провинции.