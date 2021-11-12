Неизвестный застрелил имама в дагестанском селе

Стрельба произошла в селе Аметеркмахи
В селе Аметеркмахи в Дагестане убили имама местной мечети. Нападавший ликвидирован.
«Стрельба произошла в селе Аметеркмахи в Дагестане», — передает ТАСС. По данным издания, еще два человека получили ранения. Самого нападавшего убили.
Личность злоумышленника не раскрывается. По информации Life Shot, причиной конфликта мог стать земельный спор между односельчанами. Стрелявший был вооружен автоматом, а на месте стрельбы нашли еще два пистолета, передает Mash.
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