В Кузбассе нашли горняка, которого считали погибшим

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, состав, тоннель, узкоколейка
В шахте «Листвяжная» произошел выброс метана Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нашли живым одного из горняков, которого считали погибшим. Об этом сообщили в МЧС.

«В шахте „Листвяжная“ после аварии нашли живого горняка. Он считался погибшим», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее число пострадавших при аварии в шахте выросло до 63. Причиной аварии стал выброс метана. В результате трагедии погибло 52 человека, сообщает агентство Nation News. Следственный комитет РФ возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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