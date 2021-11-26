В Кузбассе нашли горняка, которого считали погибшим

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нашли живым одного из горняков, которого считали погибшим. Об этом сообщили в МЧС.
«В шахте „Листвяжная“ после аварии нашли живого горняка. Он считался погибшим», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее число пострадавших при аварии в шахте выросло до 63. Причиной аварии стал выброс метана. В результате трагедии погибло 52 человека, сообщает агентство Nation News. Следственный комитет РФ возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в