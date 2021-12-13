МИД РФ заручится поддержкой искусственного интеллекта в 2022 году

14 декабря 2021 в 05:09 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект будет должен анализировать внешнеполитическую деятельность РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министерство иностранных дел России планирует задействовать искусственный интеллект для внешнеполитической деятельности. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин. МИД РФ планирует разработать концептуальный проект системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта для анализа внешнеполитической деятельности, сообщил Сергей Кирюшин в интервью РБК. Он не уточнил, какие проблемы система должна будет решить, но отметил, что аналитических задач во внешней политике много, как и подразделений, нуждающихся в такой системе. «По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — рассказал Кирюшин. Ранее спецпредставитель главы МИД РФ заявлял, что Институт системного программирования имени В.П. Иванникова (ИСП РАН) станет технологическим партнером министерства в этом проекте. Также предполагается, что студенты и молодые преподаватели МГИМО помогут настроить и обучить искусственный интеллект. Ранее сообщалось, что зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта, пишет RT. В пример он привел технологию автоматической обработки данных КТ во время борьбы с COVID-19 в Москве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел России планирует задействовать искусственный интеллект для внешнеполитической деятельности. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин. МИД РФ планирует разработать концептуальный проект системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта для анализа внешнеполитической деятельности, сообщил Сергей Кирюшин в интервью РБК. Он не уточнил, какие проблемы система должна будет решить, но отметил, что аналитических задач во внешней политике много, как и подразделений, нуждающихся в такой системе. «По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — рассказал Кирюшин. Ранее спецпредставитель главы МИД РФ заявлял, что Институт системного программирования имени В.П. Иванникова (ИСП РАН) станет технологическим партнером министерства в этом проекте. Также предполагается, что студенты и молодые преподаватели МГИМО помогут настроить и обучить искусственный интеллект. Ранее сообщалось, что зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта, пишет RT. В пример он привел технологию автоматической обработки данных КТ во время борьбы с COVID-19 в Москве.