Глава Госдепа обвинил Россию в передаче товаров для ракет КНДР

13 января 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен обвинил «Парсек» в сотрудничестве с КНДР Фото: Пресс-служба Роскосмоса Российская компания «Парсек» является источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Взаимоотношения между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО „Парсек“ являются ключевым источником товаров и технологий… для ракетной программы КНДР», — сказано в заявлении Блинкена. Он напомнил о том, что гражданин КНДР О Ен Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с директором «Парсека» Романом Аларом. Его целью было закупиться кевларовыми нитями, арамидным волокном, авиационным топливом, подшипниками и высокоточными фрезерными станками. Ранее США ввели рестрикции в отношении компании «Парсек» и еще семи физических лиц, включая Романа Алара. Вашингтон считает их причастными к нарушению санкционной политики в отношении КНДР, пишет РТ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская компания «Парсек» является источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Взаимоотношения между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО „Парсек“ являются ключевым источником товаров и технологий… для ракетной программы КНДР», — сказано в заявлении Блинкена. Он напомнил о том, что гражданин КНДР О Ен Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с директором «Парсека» Романом Аларом. Его целью было закупиться кевларовыми нитями, арамидным волокном, авиационным топливом, подшипниками и высокоточными фрезерными станками. Ранее США ввели рестрикции в отношении компании «Парсек» и еще семи физических лиц, включая Романа Алара. Вашингтон считает их причастными к нарушению санкционной политики в отношении КНДР, пишет РТ.