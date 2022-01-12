Глава Госдепа обвинил Россию в передаче товаров для ракет КНДР

Энтони Блинкен обвинил «Парсек» в сотрудничестве с КНДРФото: Пресс-служба Роскосмоса
Российская компания «Парсек» является источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Взаимоотношения между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО „Парсек“ являются ключевым источником товаров и технологий… для ракетной программы КНДР», — сказано в заявлении Блинкена. Он напомнил о том, что гражданин КНДР О Ен Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с директором «Парсека» Романом Аларом. Его целью было закупиться кевларовыми нитями, арамидным волокном, авиационным топливом, подшипниками и высокоточными фрезерными станками.
Ранее США ввели рестрикции в отношении компании «Парсек» и еще семи физических лиц, включая Романа Алара. Вашингтон считает их причастными к нарушению санкционной политики в отношении КНДР, пишет РТ.
Российская компания «Парсек» является источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Взаимоотношения между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО „Парсек“ являются ключевым источником товаров и технологий… для ракетной программы КНДР», — сказано в заявлении Блинкена. Он напомнил о том, что гражданин КНДР О Ен Хо в 2016—2021 годах сотрудничал с директором «Парсека» Романом Аларом. Его целью было закупиться кевларовыми нитями, арамидным волокном, авиационным топливом, подшипниками и высокоточными фрезерными станками. Ранее США ввели рестрикции в отношении компании «Парсек» и еще семи физических лиц, включая Романа Алара. Вашингтон считает их причастными к нарушению санкционной политики в отношении КНДР, пишет РТ.