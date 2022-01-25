Украина потребовала объяснений от президента Хорватии. Он заявил, что в НАТО для нее нет места

26 января 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

В МИД Украины утверждают, Зоран Миланович ретранслирует российскую пропаганду Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент Хорватии Зоран Миланович должен опровергнуть свои слова о том, что Украине не место в НАТО. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на официальном сайте ведомства. «МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений Президента Хорватии и их неповторения в будущем», — говорится в заявлении МИД Украины. Отмечается, что слова Зорана Милановича «ретранслируют нарративы российской пропаганды» и не отвечают официальной позиции Хорватии, которая поддерживает суверенитет Украины. Также министерство подчеркнуло, что заявление хорватского президента неуместно, им он продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина оказывала Хорватии во время ее борьбы за независимость. «Утверждение Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины», — заявили в украинском МИД. Ранее URA.RU сообщало, что Зоран Миланович заявил, что Хорватия намерена отозвать своих военных из НАТО в случае военного конфликта России и Украины. Миланович заявил, что Украине не место в НАТО из-за того, что смена власти была переворотом, но не демократическим движением, сообщает Dnevnik. Из-за своего заявления президент Хорватии попал в базу украинского ресурса «Миротворец», пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Хорватии Зоран Миланович должен опровергнуть свои слова о том, что Украине не место в НАТО. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на официальном сайте ведомства. «МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений Президента Хорватии и их неповторения в будущем», — говорится в заявлении МИД Украины. Отмечается, что слова Зорана Милановича «ретранслируют нарративы российской пропаганды» и не отвечают официальной позиции Хорватии, которая поддерживает суверенитет Украины. Также министерство подчеркнуло, что заявление хорватского президента неуместно, им он продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина оказывала Хорватии во время ее борьбы за независимость. «Утверждение Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины», — заявили в украинском МИД. Ранее URA.RU сообщало, что Зоран Миланович заявил, что Хорватия намерена отозвать своих военных из НАТО в случае военного конфликта России и Украины. Миланович заявил, что Украине не место в НАТО из-за того, что смена власти была переворотом, но не демократическим движением, сообщает Dnevnik. Из-за своего заявления президент Хорватии попал в базу украинского ресурса «Миротворец», пишет RT.