Власти США призвали НАТО и Украину «готовиться к худшему»

27 января 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

НАТО должно помочь Украине подготовиться к «вторжению России», заявила Венди Шерман Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала НАТО «готовиться к худшему» в связи с ситуацией вокруг Украины. По ее словам, Североатлантический альянс должен помочь Киеву подготовиться к возможному «вторжению России» на территорию республики, а также принять меры по введению санкция в отношении властей РФ. «Готовьтесь к худшему. Очень важно, чтобы Соединенные Штаты увеличили нашу помощь в области безопасности Украине и другим странам — в том числе, Великобритании, Соединенному Королевству. Таким образом, помогая Украине подготовиться к обеспечению собственной обороны, нужно также готовиться к санкциям, контролю за экспортом и другим мерам, которые говорят России: если вы предпримете это действие, последует жесткая реакция», — приводит слова Шерман официальный сайт Госдепартамента США. Вашингтон должен быть готов к тому, что потребуется оказывать Киеву дополнительную военную и финансовую поддержку, подчеркнула заместитель госсекретаря. Она заявила, что Россия проводит операции «под ложным флагом», дезинформирует и ищет предлог для наступления на Украину. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала НАТО «готовиться к худшему» в связи с ситуацией вокруг Украины. По ее словам, Североатлантический альянс должен помочь Киеву подготовиться к возможному «вторжению России» на территорию республики, а также принять меры по введению санкция в отношении властей РФ. «Готовьтесь к худшему. Очень важно, чтобы Соединенные Штаты увеличили нашу помощь в области безопасности Украине и другим странам — в том числе, Великобритании, Соединенному Королевству. Таким образом, помогая Украине подготовиться к обеспечению собственной обороны, нужно также готовиться к санкциям, контролю за экспортом и другим мерам, которые говорят России: если вы предпримете это действие, последует жесткая реакция», — приводит слова Шерман официальный сайт Госдепартамента США. Вашингтон должен быть готов к тому, что потребуется оказывать Киеву дополнительную военную и финансовую поддержку, подчеркнула заместитель госсекретаря. Она заявила, что Россия проводит операции «под ложным флагом», дезинформирует и ищет предлог для наступления на Украину. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер.