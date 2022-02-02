Минтруд РФ предупредил об изменениях в выплате пособий

02 февраля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

С 1 апреля изменятся правила для назначения детских пособий Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 апреля изменятся правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения детских пособий. Об этом заявил Минтруд в своем telegram-канале. Условия меняются для оформления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, беременным, вставшим на учет в ранние сроки, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет. «С 1 апреля 2022 года вносятся изменения в правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения социальных выплат. Мы подготовили ответы на ключевые вопросы о новых условиях назначения выплат», — сообщает пресс-служба ведомства. Из комплексной оценки нуждаемости исключается жилая недвижимость, находящаяся под арестом, и транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, а также транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевой поддержки. При оформлении пособий больше не будут учитываться целевые средства (гранты, субсидии), полученные на развитие собственного дела; компенсации из средств материнского капитала на целевые расходы; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества. Некоторые беременные будут освобождены от правила «нулевого» дохода. Так, если женщина обратилась за выплатами на детей на 12 неделе беременности и позднее или была беременна не менее 6 месяцев в расчетном периоде, то правило нулевого дохода на нее распространяться не будет. Тем, кому ранее отказали в оформлении пособия, в министерстве рекомендуют направить на рассмотрение повторную заявку: «Даже если ранее вам было отказано в выплате, вы можете снова подать заявление после введения новых правил». Также уточняется, что пособия будут индексироваться ежегодно. Ранее стало известно, какие документы нужны для оформления выплат на первого ребенка. Соответствующий перечень был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 апреля изменятся правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения детских пособий. Об этом заявил Минтруд в своем telegram-канале. Условия меняются для оформления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, беременным, вставшим на учет в ранние сроки, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет. «С 1 апреля 2022 года вносятся изменения в правила комплексной оценки нуждаемости семей для назначения социальных выплат. Мы подготовили ответы на ключевые вопросы о новых условиях назначения выплат», — сообщает пресс-служба ведомства. Из комплексной оценки нуждаемости исключается жилая недвижимость, находящаяся под арестом, и транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, а также транспорт и имущество, приобретенное за счет средств целевой поддержки. При оформлении пособий больше не будут учитываться целевые средства (гранты, субсидии), полученные на развитие собственного дела; компенсации из средств материнского капитала на целевые расходы; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества. Некоторые беременные будут освобождены от правила «нулевого» дохода. Так, если женщина обратилась за выплатами на детей на 12 неделе беременности и позднее или была беременна не менее 6 месяцев в расчетном периоде, то правило нулевого дохода на нее распространяться не будет. Тем, кому ранее отказали в оформлении пособия, в министерстве рекомендуют направить на рассмотрение повторную заявку: «Даже если ранее вам было отказано в выплате, вы можете снова подать заявление после введения новых правил». Также уточняется, что пособия будут индексироваться ежегодно. Ранее стало известно, какие документы нужны для оформления выплат на первого ребенка. Соответствующий перечень был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.