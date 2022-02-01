Список документов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Чтобы ежемесячно получать выплаты в связи с рождением или усыновлением первого, а также второго ребенка, необходимо предоставить в соответствующий орган определенный перечень документов. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также пособие могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года рожден или был усыновлен первый ребенок. Среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Документы должны содержать следующие сведения:
- о рождении ребенка;
- содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком;
- о смерти членов семьи;
- о заключении/расторжении брака;
- о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей;
- о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов РФ, Главного управления спецпрограмм президента РФ;
- о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной службы безопасности, государственной охраны, внутренних дел РФ и других органов, связанных с правоохранительной деятельностью;
- о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том числе выплат по обязательному социальному страхованию и выплат компенсаторного характера
- о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в учреждениях, а также в органах уголовно-исполнительной системы РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах внутренний дел РФ, таможенных органах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ;
- о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- о пребывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя;
- о прохождении заявителем и (или) членами его семьи военной службы по призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной образовательной организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы;
- о нахождении заявителя и (или) членов его семьи на принудительном лечении по решению суда;
- о применении в отношении заявителя и (или) членов семьи меры пресечения в виде заключения под стражу;
- о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в образовательных организациях, а также аспирантам, докторантам, обучающихся в духовных образовательных организациях; а также о размерах компенсаторных выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуск.
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