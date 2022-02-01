Какие документы нужны для оформления выплат на первого ребенка. Список 02 февраля 2022 в 00:52 Размер текста - 17 + Список документов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы ежемесячно получать выплаты в связи с рождением или усыновлением первого, а также второго ребенка, необходимо предоставить в соответствующий орган определенный перечень документов. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также пособие могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года рожден или был усыновлен первый ребенок. Среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Документы должны содержать следующие сведения: о рождении ребенка;

содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком;

о смерти членов семьи;

о заключении/расторжении брака;

о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей;

о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии РФ, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов РФ, Главного управления спецпрограмм президента РФ;

о доходах сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной службы безопасности, государственной охраны, внутренних дел РФ и других органов, связанных с правоохранительной деятельностью;

о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том числе выплат по обязательному социальному страхованию и выплат компенсаторного характера

о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в учреждениях, а также в органах уголовно-исполнительной системы РФ, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах внутренний дел РФ, таможенных органах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ;

о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

о пребывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя;

о прохождении заявителем и (или) членами его семьи военной службы по призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной образовательной организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы;

о нахождении заявителя и (или) членов его семьи на принудительном лечении по решению суда;

о применении в отношении заявителя и (или) членов семьи меры пресечения в виде заключения под стражу;

о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в образовательных организациях, а также аспирантам, докторантам, обучающихся в духовных образовательных организациях; а также о размерах компенсаторных выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуск. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Чтобы ежемесячно получать выплаты в связи с рождением или усыновлением первого, а также второго ребенка, необходимо предоставить в соответствующий орган определенный перечень документов. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также пособие могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года рожден или был усыновлен первый ребенок. Среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Документы должны содержать следующие сведения: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям