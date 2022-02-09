Грабители убили продавца «Пятерочки» ради 70 тысяч рублей

Злоумышленники убили кассира и забрали 71 тысячу рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный отдел Московской области задержал четырех грабителей, забивших насмерть кассира в одном из магазинов Подмосковья. По предварительным данным, грабители забрали из сейфа 71 тысяч рублей.

«Инцидент произошел ночью в селе Новопетровское. Неизвестные в масках, вооруженные битами, совершили нападение на сетевой магазин. Там они начали избивать сотрудников», — рассказывает об инциденте «Подмосковье сегодня». От полученных травм скончалась женщина 1970 года рождения, работавшая кассиром. С травмами в медучреждение доставили напарницу погибшей и ее супруга.

Нападавшие похитили из кассы «Пятерочки» как минимум 71 тысячу рублей. Сообщается, что следователи проверят легальность нахождения в РФ четверых приезжих, совершивших нападение.

В конце января в Екатеринбурге ограбили банк. Двое преступников проникли в отделение и, угрожая сотруднику оружием, украли деньги.