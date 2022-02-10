Депутат Госдумы предрек России «кровавый хаос» из-за мигрантов

Если власти страны не решат проблемы преступности среди мигрантов, то российские города может ждать «кровавый хаос». Так Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев прокомментировал убийство кассира «Пятерочки» в Подмосковье, совершенное рабочими из Таджикистана.
«Очередное зверское преступление, совершенное мигрантами. Бросается в глаза чрезмерная, просто садистская жестокость… Отмечу и то, что грабители и убийцы, как сообщается, ранее работали где-то на стройке. Это те самые „рабочие руки“, без которых никак не сможет обойтись российская экономика, как нас уверяют в либеральном блоке правительства. А руки-то по локоть в… крови», — заявил Журавлев. Информация содержится на официальном сайте депутата.
По словам парламентария, властям необходимо «самым жестким образом» решать вопрос с преступностью среди мигрантов из Средней Азии. «Это вопрос здоровья и жизни наших сограждан, вопрос национальной безопасности», — добавил Журавлев.
Накануне в Подмосковье четверо грабителей забили насмерть продавца «Пятерочки» и украли из кассы 71 тысячу рублей. Злоумышленники оказались гражданами Таджикистана в возрасте 19-24 лет.
Решить проблему преступности среди мигрантов президент РФ Владимир Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Совбез должен будет рассмотреть необходимость ужесточения законодательства по миграционной политике, а Медведеву, по данным Baza, поручено скоординировать работу всех заинтересованных ведомств.
Если власти страны не решат проблемы преступности среди мигрантов, то российские города может ждать «кровавый хаос». Так Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев прокомментировал убийство кассира «Пятерочки» в Подмосковье, совершенное рабочими из Таджикистана. «Очередное зверское преступление, совершенное мигрантами. Бросается в глаза чрезмерная, просто садистская жестокость… Отмечу и то, что грабители и убийцы, как сообщается, ранее работали где-то на стройке. Это те самые „рабочие руки“, без которых никак не сможет обойтись российская экономика, как нас уверяют в либеральном блоке правительства. А руки-то по локоть в… крови», — заявил Журавлев. Информация содержится на официальном сайте депутата. По словам парламентария, властям необходимо «самым жестким образом» решать вопрос с преступностью среди мигрантов из Средней Азии. «Это вопрос здоровья и жизни наших сограждан, вопрос национальной безопасности», — добавил Журавлев. Накануне в Подмосковье четверо грабителей забили насмерть продавца «Пятерочки» и украли из кассы 71 тысячу рублей. Злоумышленники оказались гражданами Таджикистана в возрасте 19-24 лет. Решить проблему преступности среди мигрантов президент РФ Владимир Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Совбез должен будет рассмотреть необходимость ужесточения законодательства по миграционной политике, а Медведеву, по данным Baza, поручено скоординировать работу всех заинтересованных ведомств.