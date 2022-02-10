Депутат Госдумы предрек России «кровавый хаос» из-за мигрантов

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Алексей Журавлев призвал власти решать проблему преступности среди мигрантов Фото:

Если власти страны не решат проблемы преступности среди мигрантов, то российские города может ждать «кровавый хаос». Так Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев прокомментировал убийство кассира «Пятерочки» в Подмосковье, совершенное рабочими из Таджикистана.

«Очередное зверское преступление, совершенное мигрантами. Бросается в глаза чрезмерная, просто садистская жестокость… Отмечу и то, что грабители и убийцы, как сообщается, ранее работали где-то на стройке. Это те самые „рабочие руки“, без которых никак не сможет обойтись российская экономика, как нас уверяют в либеральном блоке правительства. А руки-то по локоть в… крови», — заявил Журавлев. Информация содержится на официальном сайте депутата.

По словам парламентария, властям необходимо «самым жестким образом» решать вопрос с преступностью среди мигрантов из Средней Азии. «Это вопрос здоровья и жизни наших сограждан, вопрос национальной безопасности», — добавил Журавлев.

Накануне в Подмосковье четверо грабителей забили насмерть продавца «Пятерочки» и украли из кассы 71 тысячу рублей. Злоумышленники оказались гражданами Таджикистана в возрасте 19-24 лет.

Решить проблему преступности среди мигрантов президент РФ Владимир Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Совбез должен будет рассмотреть необходимость ужесточения законодательства по миграционной политике, а Медведеву, по данным Baza, поручено скоординировать работу всех заинтересованных ведомств.

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Если власти страны не решат проблемы преступности среди мигрантов, то российские города может ждать «кровавый хаос». Так Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев прокомментировал убийство кассира «Пятерочки» в Подмосковье, совершенное рабочими из Таджикистана. «Очередное зверское преступление, совершенное мигрантами. Бросается в глаза чрезмерная, просто садистская жестокость… Отмечу и то, что грабители и убийцы, как сообщается, ранее работали где-то на стройке. Это те самые „рабочие руки“, без которых никак не сможет обойтись российская экономика, как нас уверяют в либеральном блоке правительства. А руки-то по локоть в… крови», — заявил Журавлев. Информация содержится на официальном сайте депутата. По словам парламентария, властям необходимо «самым жестким образом» решать вопрос с преступностью среди мигрантов из Средней Азии. «Это вопрос здоровья и жизни наших сограждан, вопрос национальной безопасности», — добавил Журавлев. Накануне в Подмосковье четверо грабителей забили насмерть продавца «Пятерочки» и украли из кассы 71 тысячу рублей. Злоумышленники оказались гражданами Таджикистана в возрасте 19-24 лет. Решить проблему преступности среди мигрантов президент РФ Владимир Путин поручил главе СК Александру Бастрыкину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Совбез должен будет рассмотреть необходимость ужесточения законодательства по миграционной политике, а Медведеву, по данным Baza, поручено скоординировать работу всех заинтересованных ведомств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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