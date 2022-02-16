Минцифры не станет брать налоги со Steam, Xbox и PlayStation

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Минцифры не планирует взимать налог с зарубежных игровых компаний Фото:

Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — пояснил Паршин.

Подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризирующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли. Эта мера должна повысить привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагалось, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. «Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — пояснил Паршин. Подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризирующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли. Эта мера должна повысить привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагалось, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...