Минцифры не станет брать налоги со Steam, Xbox и PlayStation

16 февраля 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Минцифры не планирует взимать налог с зарубежных игровых компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. «Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — пояснил Паршин. Подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризирующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли. Эта мера должна повысить привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагалось, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин. «Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — пояснил Паршин. Подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризирующих русскую культуру и историю, предусмотрена вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли. Эта мера должна повысить привлекательность инвестиций в проекты по разработке компьютерных игр. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждают идею дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, в том числе Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять 5% от оборота в РФ. Предполагалось, что данные средства будут направлены на создание российских патриотических видеоигр.