22 февраля 2022

Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с Лавровым из-за Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Энтони Блинкен заявил, что встреча с Сергеем Лавровым бессмыслена Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Запланированная на 23 февраля встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отменена. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«Не вижу смысла проводить эту встречу [с Лавровым]. Я посоветовался с союзниками и партнерами, они все поддержали мое решение. Сегодня я сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову», — заявил Энтони Блинкен на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Госдепа.

Ранее сообщалось, что Блинкен принял предложение Лаврова о встрече. Он уточнил, что переговоры пройдут, если до нее Россия не предпримет агрессивных действий в отношении Украины. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина. Президент США Джо Байден заявил, что признание ДНР и ЛНР означает начало вторжения РФ на Украину.

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Запланированная на 23 февраля встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отменена. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. «Не вижу смысла проводить эту встречу [с Лавровым]. Я посоветовался с союзниками и партнерами, они все поддержали мое решение. Сегодня я сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову», — заявил Энтони Блинкен на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Госдепа. Ранее сообщалось, что Блинкен принял предложение Лаврова о встрече. Он уточнил, что переговоры пройдут, если до нее Россия не предпримет агрессивных действий в отношении Украины. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина. Президент США Джо Байден заявил, что признание ДНР и ЛНР означает начало вторжения РФ на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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