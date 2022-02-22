Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с Лавровым из-за Украины

Запланированная на 23 февраля встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отменена. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
«Не вижу смысла проводить эту встречу [с Лавровым]. Я посоветовался с союзниками и партнерами, они все поддержали мое решение. Сегодня я сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову», — заявил Энтони Блинкен на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Госдепа.
Запланированная на 23 февраля встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отменена. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. «Не вижу смысла проводить эту встречу [с Лавровым]. Я посоветовался с союзниками и партнерами, они все поддержали мое решение. Сегодня я сообщил об этом главе МИД РФ Сергею Лаврову», — заявил Энтони Блинкен на брифинге, который транслируется на YouTube-канале Госдепа. Ранее сообщалось, что Блинкен принял предложение Лаврова о встрече. Он уточнил, что переговоры пройдут, если до нее Россия не предпримет агрессивных действий в отношении Украины. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Затем глава РФ определил границы республик Донбасса. США ввели антироссийские санкции из-за решения Путина. Президент США Джо Байден заявил, что признание ДНР и ЛНР означает начало вторжения РФ на Украину.