РИА: Германия закроет воздушное пространство от России

27 февраля 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддержал идею о закрытии воздушного пространства Германии для самолетов из России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. «Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов», — написано в Twitter министерства. В дополнении написано, что представитель министерства поручил подготовить все для этого. Ранее стало известно о том, что страны Европейского союза собираются закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом написали представители телеканала ARD, ссылаясь на собственный источник. Однако журналист не сообщил, когда предпримут конкретные действия. Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. Еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны. Зеленский попросил главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в ЕС.