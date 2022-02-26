26 февраля 2022

РИА: Германия закроет воздушное пространство от России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, як-130
В Минтрансе ФРГ поддержали идею о закрытии воздушного пространства для России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддержал идею о закрытии воздушного пространства Германии для самолетов из России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов», — написано в Twitter министерства. В дополнении написано, что представитель министерства поручил подготовить все для этого.

Ранее стало известно о том, что страны Европейского союза собираются закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом написали представители телеканала ARD, ссылаясь на собственный источник. Однако журналист не сообщил, когда предпримут конкретные действия.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. Еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны. Зеленский попросил главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в ЕС.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддержал идею о закрытии воздушного пространства Германии для самолетов из России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. «Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов», — написано в Twitter министерства. В дополнении написано, что представитель министерства поручил подготовить все для этого. Ранее стало известно о том, что страны Европейского союза собираются закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом написали представители телеканала ARD, ссылаясь на собственный источник. Однако журналист не сообщил, когда предпримут конкретные действия. Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. Еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны. Зеленский попросил главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...