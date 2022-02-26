26 февраля 2022

РИА «Новости»: ЕС закрывает воздушное пространство для России

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолеты, турецкие авиалинии, хвост самолета, airbus321, эйрбас321
Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для России Фото:
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Страны Европейского союза закрывают воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюро телеканала ARD.

«Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник», — сообщил журналист берлинского бюро телеканала ARD. Он не проинформировал, когда конкретно будет введен запрет.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы страны не входит оккупация страны. Лидер Украины Владимир Зеленский в этот же день разорвал дипломатические отношения с Украиной. После отказа Киева провести переговоры с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. К настоящему моменту девять стран приняли решение о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

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Страны Европейского союза закрывают воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюро телеканала ARD. «Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник», — сообщил журналист берлинского бюро телеканала ARD. Он не проинформировал, когда конкретно будет введен запрет. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы страны не входит оккупация страны. Лидер Украины Владимир Зеленский в этот же день разорвал дипломатические отношения с Украиной. После отказа Киева провести переговоры с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. К настоящему моменту девять стран приняли решение о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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