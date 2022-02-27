27 февраля 2022

ТАСС: Кипр закрыл небо для россиян

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, хвост самолета, самолет, тележка с багажом
Воздушное пространство над Кипром закрыто для самолетов РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация), полученную одной из российских авиакомпаний.

«Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра», — цитирует сообщение ТАСС. Уточняется, что исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра, а также экстренные посадки.

Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостановила полеты по сети европейских маршрутов. Росавиация и Ростуризм сообщали, что гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на события в Украине.

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Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация), полученную одной из российских авиакомпаний. «Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра», — цитирует сообщение ТАСС. Уточняется, что исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра, а также экстренные посадки. Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостановила полеты по сети европейских маршрутов. Росавиация и Ростуризм сообщали, что гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на события в Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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