ТАСС: Кипр закрыл небо для россиян

28 февраля 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Кипр закрыл воздушное пространство для самолетов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация), полученную одной из российских авиакомпаний. «Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра», — цитирует сообщение ТАСС. Уточняется, что исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра, а также экстренные посадки. Ранее сообщалось, что все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостановила полеты по сети европейских маршрутов. Росавиация и Ростуризм сообщали, что гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на события в Украине.