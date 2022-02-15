Власти РФ требуют изменить законы для снижения цены на бензин

15 февраля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В РФ планируют стабилизировать стоимость топлива Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В правительстве России предложили механизмы стабилизации стоимости моторного топлива на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте базы законопроектов Госдумы. «Проект федерального закона „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ (далее — законопроект) разработан с учетом анализа правоприменительной практики. Предусматривает корректировку параметров применяемого в настоящее время „демпфирующего механизма“ акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, с целью стабилизации роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке Российской Федерации на уровне не выше инфляции», — указано в пояснительной записке. В начале января старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова спрогнозировала, что стоимость бензина увеличится на 8-10% в 2022 году, или на пять рублей за литр. Это будет связано с увеличением издержек бизнеса на оплату труда, хранение и логистику. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что с учетом инфляции 8% в конце прошлого года можно ожидать схожих темпов роста стоимости топлива. В РФ увеличилась стоимость бензина в среднем на девять копеек в период с 24 по 30 января, сообщает телеканал 360 со ссылкой на данные Росстата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве России предложили механизмы стабилизации стоимости моторного топлива на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте базы законопроектов Госдумы. «Проект федерального закона „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ (далее — законопроект) разработан с учетом анализа правоприменительной практики. Предусматривает корректировку параметров применяемого в настоящее время „демпфирующего механизма“ акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, с целью стабилизации роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке Российской Федерации на уровне не выше инфляции», — указано в пояснительной записке. В начале января старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова спрогнозировала, что стоимость бензина увеличится на 8-10% в 2022 году, или на пять рублей за литр. Это будет связано с увеличением издержек бизнеса на оплату труда, хранение и логистику. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что с учетом инфляции 8% в конце прошлого года можно ожидать схожих темпов роста стоимости топлива. В РФ увеличилась стоимость бензина в среднем на девять копеек в период с 24 по 30 января, сообщает телеканал 360 со ссылкой на данные Росстата.