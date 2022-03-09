Тысячи россиян атаковали Джо Байдена в Instagram. «Снимай маску, русские идут!»

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Джо Байден, байден джо
Под последними постами Джо Байдена — тысячи комментариев на русском языке Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россияне активизировались на официальной instagram-странице президента США Джо Байдена. Под последним постом американского лидера — 16 тысяч комментариев, подавляющее большинство из них — российские. Граждане России делятся рецептами блюд, поздравляют друг друга с праздниками и приводят строчки из песен.

Комментаторы пишут на русском языке и общаются друг с другом
Россияне ждут новых постов президента США, чтобы что-нибудь написать
У некоторых создается впечатление, что в комментариях — только русские
Соотечественники вспоминают гимн России…
…и постят вкусные рецепты
Женщины поздравляют друг друга с 8 Марта…
…и просят Байдена снять маску
Кто-то считает, что сообщений под постами американского лидера на русском языке должно стать еще больше

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. При этом оккупация территории в планы российского лидера не входит. Несмотря на то, что сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, в отношении России был введен ряд санкций. Инициаторами ограничений стали США и страны Евросоюза. Санкции были введены в банковском секторе. В частности, была заморожена часть валютных резервов Банка России. Позже иностранные компании начали уходить с российского рынка.

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Россияне активизировались на официальной instagram-странице президента США Джо Байдена. Под последним постом американского лидера — 16 тысяч комментариев, подавляющее большинство из них — российские. Граждане России делятся рецептами блюд, поздравляют друг друга с праздниками и приводят строчки из песен. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. При этом оккупация территории в планы российского лидера не входит. Несмотря на то, что сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, в отношении России был введен ряд санкций. Инициаторами ограничений стали США и страны Евросоюза. Санкции были введены в банковском секторе. В частности, была заморожена часть валютных резервов Банка России. Позже иностранные компании начали уходить с российского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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