В Донбассе обнаружили пыточную наподобие концлагеря. «Мы увидели реальный концлагерь»

10 марта 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Подобие концлагеря обнаружили в бывшем в колбасном цеху Фото: Ася Бронникова © URA.RU Члены организации «Мемориал», созданной в ЛНР, обнаружили в селе Половинкино в Донбассе место, похожее на концентрационный лагерь. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе Анна Сорока. «Сегодня мы приехали в населенный пункт Половинкино, куда мы стремились, потому что на протяжении всех восьми лет мы получали страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий. Мы увидели реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии. Это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу. Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», — сообщила Сорока РИА «Новости». Глава ЛНР создал комиссию по установлению фактов преступлений военного политического руководства Украины, армии и формирований Украины. Это было сделано для того, чтобы члены организации совместно с МВД и генпрокуратурой могли фиксировать показания потерпевших от нацбатов и украинских силовиков, заявила Сорока. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены организации «Мемориал», созданной в ЛНР, обнаружили в селе Половинкино в Донбассе место, похожее на концентрационный лагерь. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе Анна Сорока. «Сегодня мы приехали в населенный пункт Половинкино, куда мы стремились, потому что на протяжении всех восьми лет мы получали страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий. Мы увидели реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии. Это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу. Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», — сообщила Сорока РИА «Новости». Глава ЛНР создал комиссию по установлению фактов преступлений военного политического руководства Украины, армии и формирований Украины. Это было сделано для того, чтобы члены организации совместно с МВД и генпрокуратурой могли фиксировать показания потерпевших от нацбатов и украинских силовиков, заявила Сорока. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.