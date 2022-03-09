09 марта 2022

В Донбассе обнаружили пыточную наподобие концлагеря. «Мы увидели реальный концлагерь»

© Служба новостей «URA.RU»
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УФСИН. Тюмень, камера, автозак, решетка, за решеткой, конвоирование, конвой
Подобие концлагеря обнаружили в бывшем в колбасном цеху Фото:

Члены организации «Мемориал», созданной в ЛНР, обнаружили в селе Половинкино в Донбассе место, похожее на концентрационный лагерь. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе Анна Сорока.

«Сегодня мы приехали в населенный пункт Половинкино, куда мы стремились, потому что на протяжении всех восьми лет мы получали страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий. Мы увидели реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии. Это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу. Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», — сообщила Сорока РИА «Новости».

Глава ЛНР создал комиссию по установлению фактов преступлений военного политического руководства Украины, армии и формирований Украины. Это было сделано для того, чтобы члены организации совместно с МВД и генпрокуратурой могли фиксировать показания потерпевших от нацбатов и украинских силовиков, заявила Сорока.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.

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Члены организации «Мемориал», созданной в ЛНР, обнаружили в селе Половинкино в Донбассе место, похожее на концентрационный лагерь. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе Анна Сорока. «Сегодня мы приехали в населенный пункт Половинкино, куда мы стремились, потому что на протяжении всех восьми лет мы получали страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий. Мы увидели реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии. Это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу. Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», — сообщила Сорока РИА «Новости». Глава ЛНР создал комиссию по установлению фактов преступлений военного политического руководства Украины, армии и формирований Украины. Это было сделано для того, чтобы члены организации совместно с МВД и генпрокуратурой могли фиксировать показания потерпевших от нацбатов и украинских силовиков, заявила Сорока. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей.
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