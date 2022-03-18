Жительница города Мурино Ленинградской области отпилила себе кисть и ушла к своему соседу. На данный момент решается вопрос о переводе девушки в психиатрическую лечебницу.
«ЧП с 28-летней приезжей из Ростовской области произошло в Мурино, где она зарегистрирована и проживала длительное время. Сосед пострадавшей рассказал, что поздно вечером 16 марта она постучалась к нему в дверь, истекая кровью, но не кричала и не жаловалась на боль. Мужчина немедленно пошел вместе с ней в квартиру, где в обеденной зоне обнаружил отрезанную левую кисть и строительный инструмент», — рассказал Пятому каналу сосед пострадавшей.
Сосед незамедлительно вывал скорою помощь, которая доставила девушку в больницу. По факту случившегося была инициирована проверка. Следов борьбы не было обнаружено.
Жительница города Мурино Ленинградской области отпилила себе кисть и ушла к своему соседу. На данный момент решается вопрос о переводе девушки в психиатрическую лечебницу. «ЧП с 28-летней приезжей из Ростовской области произошло в Мурино, где она зарегистрирована и проживала длительное время. Сосед пострадавшей рассказал, что поздно вечером 16 марта она постучалась к нему в дверь, истекая кровью, но не кричала и не жаловалась на боль. Мужчина немедленно пошел вместе с ней в квартиру, где в обеденной зоне обнаружил отрезанную левую кисть и строительный инструмент», — рассказал Пятому каналу сосед пострадавшей. Сосед незамедлительно вывал скорою помощь, которая доставила девушку в больницу. По факту случившегося была инициирована проверка. Следов борьбы не было обнаружено.