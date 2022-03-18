В Ленобласти женщина отпилила себе руку и пошла пугать соседей

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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, инструменты, пила, фондохранилище, эрмитаж урал
Девушка отпилила себе руку Фото:

Жительница города Мурино Ленинградской области отпилила себе кисть и ушла к своему соседу. На данный момент решается вопрос о переводе девушки в психиатрическую лечебницу.

«ЧП с 28-летней приезжей из Ростовской области произошло в Мурино, где она зарегистрирована и проживала длительное время. Сосед пострадавшей рассказал, что поздно вечером 16 марта она постучалась к нему в дверь, истекая кровью, но не кричала и не жаловалась на боль. Мужчина немедленно пошел вместе с ней в квартиру, где в обеденной зоне обнаружил отрезанную левую кисть и строительный инструмент», — рассказал Пятому каналу сосед пострадавшей.

Сосед незамедлительно вывал скорою помощь, которая доставила девушку в больницу. По факту случившегося была инициирована проверка. Следов борьбы не было обнаружено.

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Жительница города Мурино Ленинградской области отпилила себе кисть и ушла к своему соседу. На данный момент решается вопрос о переводе девушки в психиатрическую лечебницу. «ЧП с 28-летней приезжей из Ростовской области произошло в Мурино, где она зарегистрирована и проживала длительное время. Сосед пострадавшей рассказал, что поздно вечером 16 марта она постучалась к нему в дверь, истекая кровью, но не кричала и не жаловалась на боль. Мужчина немедленно пошел вместе с ней в квартиру, где в обеденной зоне обнаружил отрезанную левую кисть и строительный инструмент», — рассказал Пятому каналу сосед пострадавшей. Сосед незамедлительно вывал скорою помощь, которая доставила девушку в больницу. По факту случившегося была инициирована проверка. Следов борьбы не было обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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