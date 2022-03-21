РФ обменяла девять российских пленных на мэра Мелитополя

22 марта 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Россия готова продолжать обмен пленными, сообщила омбудсмен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Состоялся первый обмен пленными между российской и украинской сторонами, в ходе которого девять военных РФ обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Первый обмен состоялся — 9 человек наших, часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их (военных — прим. URA.RU) ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — заявила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале Russia Today. Она подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя. Ранее Москалькова сообщила, что информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Состоялся первый обмен пленными между российской и украинской сторонами, в ходе которого девять военных РФ обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Первый обмен состоялся — 9 человек наших, часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их (военных — прим. URA.RU) ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — заявила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале Russia Today. Она подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя. Ранее Москалькова сообщила, что информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять.