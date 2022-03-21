21 марта 2022

РФ обменяла девять российских пленных на мэра Мелитополя

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия готова продолжать обмен пленными, сообщила омбудсмен Фото:

Состоялся первый обмен пленными между российской и украинской сторонами, в ходе которого девять военных РФ обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Первый обмен состоялся — 9 человек наших, часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их (военных — прим. URA.RU) ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — заявила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале Russia Today. Она подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя.

Ранее Москалькова сообщила, что информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять.

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Состоялся первый обмен пленными между российской и украинской сторонами, в ходе которого девять военных РФ обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Первый обмен состоялся — 9 человек наших, часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами. Их (военных — прим. URA.RU) ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — заявила Москалькова в интервью Антону Красовскому на телеканале Russia Today. Она подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя. Ранее Москалькова сообщила, что информация о более чем 500 украинцах, находящихся в плену, передана РФ в Международный Красный Крест (МККК). Российская сторона готова их обменять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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