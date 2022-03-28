Американская киноакадемия объявила победителей премии «Оскар»

Фильм «CODA: ребенок глухих родителей» получил несколько золотых статуэток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Голливуде объявили победителей 94-й кинопремии «Оскар-2022». Лучшим фильмом стал «CODA: ребенок глухих родителей».

Американская киноакадемия признала лучшим режиссером Джейна Кэмпиона, номинированного за фильм «Власть пса». Среди всех фильмов победил «CODA: ребенок глухих родителей». Статуэтку за лучший иностранный фильм «Сядь за руль моей машины» получил японский режиссер Рюсукэ Хамагути. Информация опубликована на сайте «Оскара».

Лучшая мужская роль досталась Уиллу Смиту за роль в киноленте «Король Ричард», а женская роль — Джессике Честейн за фильм «Глаза Тэмми Фэй». Также получили статуэтку актер второго плана Трой Коцур за фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» и актриса второго плана Ариана ДеБос за работу в фильме «Вестсайдская история».

Фильм «Дюна» удостоился сразу нескольких званий, его отметили за монтаж, звук, визуальные эффекты. За работу над этим фильмом получили «Оскар» художник-постановщик Патрис Верметт и оператор Грег Фрейзер, Ханса Циммера наградили за лучшую музыкальную работу в «Дюне».

Лучшим короткометражным мультфильмом стал «Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго, среди полнометражных анимационных фильмов победил «Энканто». Киноакадемия также отметила документальный короткометражный фильм «Королева баскетбола», документальный фильм — «Лето соула» и короткометражный фильм — «Долгое прощание».

Награду получила Дженни Беван за дизайн костюмов в фильме «Круэлла». По версии американской киноакадемии, лучший грим и прически были в ленте «Глаза Тэмми Фэй». За оригинальный сценарий отметили Кеннета Брана за «Белфаст», а за адаптированный сценарий — Шана Хейдера за «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшая песня была в фильме «Не время умирать», ей стал трек No Time To Die певицы Билли Айлиш.

Вручение золотых статуэток проходило в кинотеатре «Долби» в Голливуде. От России на приз претендовал Антон Дьяков и его короткометражный мультфильм «Боксбалет», но он упустил победу. Дьяков не смог присутствовать на награждении, потому что США отказали ему в получении визы.

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