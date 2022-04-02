Возвращение труда в школах важно и для родителей, и для страны, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо вернуть практику привлечения школьников к общественно-полезной работе. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

«Поступают обращения от родительского сообщества, учителей. Делятся своими переживаниями, что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, „подежурить“ в столовой и на переменах считалось обычным делом. Любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи. Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Это очень важно для родителей, всего общества и для страны», — написал Володин.

Согласно действующему законодательству, в школах запрещено принудительное использование детского труда. Однако школьники имеют право устроиться на работу с ограниченным рабочим днем. Так, для школьников до 16 лет рабочее время должно составлять не более 12 часов в неделю.