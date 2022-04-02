Володин задумался о возвращении детского труда в школах. «Важно для страны»

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Организационное собрание фракции политической партии
Возвращение труда в школах важно и для родителей, и для страны, считает Вячеслав Володин Фото:

В России необходимо вернуть практику привлечения школьников к общественно-полезной работе. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

«Поступают обращения от родительского сообщества, учителей. Делятся своими переживаниями, что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, „подежурить“ в столовой и на переменах считалось обычным делом. Любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи. Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Это очень важно для родителей, всего общества и для страны», — написал Володин.

Согласно действующему законодательству, в школах запрещено принудительное использование детского труда. Однако школьники имеют право устроиться на работу с ограниченным рабочим днем. Так, для школьников до 16 лет рабочее время должно составлять не более 12 часов в неделю.

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В России необходимо вернуть практику привлечения школьников к общественно-полезной работе. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Поступают обращения от родительского сообщества, учителей. Делятся своими переживаниями, что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, „подежурить“ в столовой и на переменах считалось обычным делом. Любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи. Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Это очень важно для родителей, всего общества и для страны», — написал Володин. Согласно действующему законодательству, в школах запрещено принудительное использование детского труда. Однако школьники имеют право устроиться на работу с ограниченным рабочим днем. Так, для школьников до 16 лет рабочее время должно составлять не более 12 часов в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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